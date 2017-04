Kurb tõsiasi: enamik investeerimisfonde ei suuda lubadusi täita

New Yorgi börs.

Aktiivselt juhitud investeerimisfondide üks investoritele antud peamisi lubadusi on börsiindeksit ületav tootlus. 15 viimase aasta kokkuvõttes on aga neli fondi viiest indeksitelt tappa saanud.

82% USA aktiivselt juhitud fondidest jäi oma 15 viimase aasta keskmise tootlusega aktsiaindeksitele alla, vahendas S&P viimast statistikat Wall Street Journal.

"Me kuuleme väga tihti fondijuhtidelt, et nende tootlust peaks mõõtma pikema tsükli vältel," ütles WSJ-le Aye Soe, S&P Dow Jones Indices uuringujuht. "Aga isegi täispika turutsükli vältel, mis sisaldab nii tippe kui ka mõõnasid, näeme, et enamik aktiivselt juhitud fondidest ei saa indeksite vastu."

Investorid juba hääletavadki jalgadega, kirjutas WSJ. Aasta algusest saadik on USA aktsiafondidest lahkunud kokku 1200 miljardit dollarit investorite raha; samal ajal on 1100 miljardit investeeritud indeksfondidesse, mille haldustasud on madalad.