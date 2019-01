Kuressaare elektrikatkestuse õppetund: elutähtsatest teenustest pole sideteenustel miinimumnõudeid paigas

Eestis on hädaolukorra seadusega paika pandud 14 elutähtsat teenust. Nende hulka kuulub näiteks elektri- ja veevarustus, aga ka makse- ja sideteenused.

Elutähtsate teenuste puhul on riik kehtestanud toimepidevuse nõuded ehk pannud paika, millistel tingimustel peavad teenused olema kättesaadavad ka hädaolukorras - näiteks suure elektrikatkestuse korral, mida koges kolmapäeval Kuressaare.

Üleriiklikest teenustest on need nõuded ainsana kehtestamata mobiilside, telefoniside ja andmeside puhul. Vaidlused telekomfirmadega on kestnud juba viimased poolteist aastat.

"Kui aus olla, siis praegu ongi viimane vaidluskoht telekomiettevõtetega nõuded nende tugijaamadele ehk mobiilsidemastidele," ütles majandusministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Elari Kasemets.

Elisa Eesti tegevjuht Sami Seppänen leiab, et mobiilside tugijaamadesse akude paigaldamise asemel peaks generaatoritega tagama pideva elektrivoolu alajaamades, mis hoiaks püsti tuumikvõrku. Telia Eesti jaeäri juht Holger Haljandi sõnul on teema keerukas, mistõttu on olnud ka erimeelsusi, millised nõuded on side osas põhjendatud ja teostatavad.

Kuigi kõik Eesti telekomfirmad ütlevad, et suudavad elektrikatkestuste korral mobiiliside vähemalt paari tunni vältel püsti hoida, tõdes Saaremaa valla IT-juht Anu Tanila neljapäeval, et probleemid telefonisidega tekkisid juba tund aega pärast elektrikatkestust, mis jättis ametnikud ja elanikud infosulgu.