Kuressaare linnapea: turismimaks tooks saarele 1,5 miljonit eurot

Taas päevakorda kerkinud turismimaksu teema puhul leiavad saarlased, et lihtsaim viis oleks 50-sendist või 1-eurost maksu koguda maakonda tulevatelt turistidelt juba Virtsu sadamas, kirjtuas Saarte Hääl.

Kui mujal maailmas on julgelt rakendatud turismimaksu, siis Eestis pigem peljatakse selliste maksude sisseseadmist.

Ettevõtlusminister Urve Palo sõnul ei ole Eestis üleriigiliselt plaanis turismimaksu kehtestada. “Põhipõhjus on see, et ka ettevõtjad ütlevad, et turist on ikka veel hinnatundlik ning iga euro, mis läheb hinnale otsa, võib nad ära peletada,” tähendas Palo.

Kuressaare linnapea Madis Kallas tõdes, et varem on räägitud turismimaksu suurusena Saaremaal 1 eurost ja 50 sendist.

