Kuri maksumaksja: e-MTA ei töötanud neli päeva järjest

"Maksumaksja asi ei ole otsida töötavaid võimalusi maksude tasumiseks. Riigi asi on tagada 100% tõrgeteta süsteemide töötamine. Maksuameti e-keskkond ei tööta juba 4 päeva järjest. Annab veateateid ja informeerib tõrgetest. Soovitusega hiljem tagasi pöörduda," kirjutab pettunud lugeja, kes üritas tähtajaks deklaratsioone täita.

"Soovitust pöörduda mõni teine aeg maksuametisse tagasi, ei tasu anda. Mina valin maksumaksjana aegsasti aja deklaratsioonide täitmiseks, kinnitamiseks ja maksude tasumiseks ning e-maksuamet peab mul seda võimaldama iga hetk. Selgituseks tuletan meelde, et soovisin deklaratsiooni esitada 17. augustil ehk 4 päeva enne tähtaega, mitte viimasel minutil. Kuid, isegi viimasel minutil peab maksuamet tagama, et mul on võimalik oma kohustust täita," kirjutab pahane maksumaksja.

EMTA: vabandame tõrgete pärast

Maksu- ja tolliameti avalike suhete osakonna juht Rainer Laurits kommenteeris, et mõningaid tõrkeid võis veebilehe kasutamisel esineda seoses tehniliste hooldustöödega, kuid need probleemid peaksid lahendatud olema. "Internetipankade kaudu on sissepääs toiminud tõrgeteta. Vabandame nende inimeste ees, kes ajutiste tõrgete tõttu liigselt aega pidid kulutama."

Reedel, 18. augustil külastati e-MTA-d pea 20 000 korda, laupäeval 7600 korda ning pühapäeval 13 000 korda. Käibedeklaratsioone esitati perioodil 17.08-20.08 üle 27 500. "Kuna deklaratsiooni tähtpäev on täna, siis valdav osa laekub tavapäraselt tänase jooksul," ütles Laurits.

"Kuna kasutaja tagasisides on mainitud ka Eestist eemalviibimist, siis kinnitame, et interneti olemasolul pääseb e-maksuametisse/e-tolli ligi ka välismaalt."

Lugeja põhjendas aga oma mure sellega, et maksuamet on olnud oma kontrollmehhanismi täitmisel ja ettevõtjatega/maksumaksjatega suhtlemisel erakordselt paindumatud. "Kui kohustused on täitmata või hilinetakse kasvõi 1 päev, hakkavad jooksma viivised. Kas seekord annab maksuamet ettevõtjale erandi ning lubab käibedeklaratsioone täita kuni 10. septembrini (mil on järgmine deklaratsiooni esitamise tähtaeg) ning ei arvesta vahepealse aja eest viivist?"

"Võibolla olen erand, aga mul lihtsalt ei ole võimalik 20.08-10.09 vahemikus Eestis eemalviibimise tõttu e-maksuametit külastada?" pahandab ta.