Kuri maksumaksja: Maksuameti e-keskkond ei tööta juba 4 päeva järjest

Maksumaksja asi ei ole otsida töötavaid võimalusi maksude tasumiseks. Riigi asi on tagada 100% tõrgeteta süsteemide töötamine. Maksuameti e-keskkond ei tööta juba 4 päeva järjest. Annab veateateid ja informeerib tõrgetest. Soovitusega hiljem tagasi pöörduda, kirjutab pettunud lugejast maksumaksja.

"Soovitust pöörduda mõni teine aeg maksuametisse tagasi, ei tasu anda. Mina valin maksumaksjana aegsasti aja deklaratsioonide täitmiseks, kinnitamiseks ja maksude tasumiseks ning e-maksuamet peab mul seda võimaldama iga hetk. Selgituseks tuletan meelde, et soovisin deklaratsiooni esitada 17. augustil ehk 4 päeva enne tähtaega, mitte viimasel minutil. Kuid, isegi viimasel minutil peab maksuamet tagama, et mul on võimalik oma kohustust täita," kirjutab pahane maksumaksja.

Maksuamet on olnud oma kontrollmehhanismi täitmisel ja ettevõtjatega/maksumaksjatega suhtlemisel erakordselt paindumatud - kui kohustused on täitmata või hilinetakse kasvõi 1 päev, hakkavad jooksma viivised.

Kas seekord annab maksuamet ettevõtjale erandi ning lubab käibedeklaratsioone täita kuni 10. septembrini (mil on järgmine deklaratsiooni esitamise tähtaeg) ning ei arvesta vahepealse aja eest viivist?

"Võibolla olen erand, aga mul lihtsalt ei ole võimalik 20.08-10.09 vahemikus Eestis eemalviibimise tõttu e-maksuametit külastada?" pahanadab ta.