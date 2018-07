Kurikuulsa Ermamaa värske aruanne. Müügitulu kukkus, kahjum vähenes. President Ilves andis firmale taas laenu

Foto: Tiit Blaat

President Toomas Hendrik Ilvesele kuuluv Ermamaa OÜ on Ärma talu haldav juriidiline keha. See oli presidendi ametiajal tihti tähelepanu keskpunktis, kuid eriti kuulsaks sai talu pärast Ilvese ametiaja lõppu. Kuidas talul 2017. aastal läks? Selgub, et virelemine jätkus.