Kurikuulus pankrotimeister pistis käe idufirma kaukasse

Ühisrahastusplatvormi Investly kaudu väikeinvestoritelt suure summa kaasanud ettevõtted liikusid vahetult pärast rahastuse saamist pankrotimeister Tarmo Noodiga seotud firma alla, kirjutab Äripäev.

Nimelt on Investly kaudu rahastatud üks 50 387,51 ja üks 76 403,59 eurone arve, kus esimesel juhul on arve ostjaks Fineteam OÜ ning müüjaks Best Building OÜ, teisel juhul on osapoolteks samad ettevõtted.

Kui raha kaasamise ajal olid osapoolteks Fineteam ja Best Building, siis vahetult pärast rahastuse saamist ehk Investly oksjoni lõppu vahetus mõlemas ettevõttes omanik.

Fineteami senine omanik Kristo Sootalu ja Best Buildingu senine omanik, aprillis maksukuritegudes kahtlustatuna vahistatud Alar Seppern loovutasid oma osaluse osaühingule Diara.

Viimase omanikuks on aga Üheksavägine OÜ, mis omakorda kuulub Minna-Meeri Noodile ja mille juhatuse liige on varem karistatud ning süüdimõistetud pankrotimeister Tarmo Noot. Ettevõttel Üheksavägine on Krediidiinfo andmetel 28. juuni seisuga 2078 euro suurune maksuvõlg.

Loe täpsemalt Äripäevast.