Kurikuulus vang võib sel aastal vabaneda ning ta väljuks rikka mehena

USA üks tuntumaid ja legendaarsemaid vange on endine NFLi jalgpallur O.J. Simpson. 3. juulil leiab aset oluline istung, kus mees taotleb enne tähtaega vanglast vabastamist. Tema võimalusi hinnatakse väga heaks. Lisaks väljub ta vanglast rikka mehena ehkki on kahele perele võlgu kopsaka summa, kirjutab Celebrity Networth.

Simpson soovib pärast üheksat vangla-aastat hea käitumise eest vanglast vabaneda. Ta kannab tegelikult 33-aastast vanglakaristust, mille ta sai 2008. aastal relvastatud röövi ja muude kuritegude eest. Kui seitsmest otsustajast vähemalt neli on tema vabastamisega nõus, siis saab mees vanglamüüride tagant välja astuda 3. oktoobril. Ta on siis 70-aastane.

Simpson oli 60ndatel NFLi staarmängija, kuid paraku kogus ta maailmas rohkem tuntust kohtuprotsessiga, kus teda süüdistati oma endise naise Nicole Brown Simpsoni ja tema sõbra Ron Goldmani mõrvas. Tegemist oli ühe sajandi suurema kohtuasjaga ning Simpson mõisteti õigeks. Tänaseni väidab ta, et on süütu.

Pärast otsuse tegemist andsid kahe tapetu perekonnad Simpsoni vastu kohtusse sisse tsiviilhagi. Nad võitsid. Kohtunik leidis, et mees on kahe surma eest vastutav ja peab perekondadele maksma kokku 33,5 miljonit dollarit. Mitmete allikate andmetel ei ole mees tänase päevani eriti midagi maksnud.

Samal ajal on Simpsoni pangaarvele jooksnud NFList tulev pension. Kui ta oktoobris vaba mehena väljub on tal vaba ligipääs 2,7 miljonile dollarile, mis talle 9 aasta jooksul on kontole tilkunud.

Aga ta peab selle ju mõrvatute peredele maksma? Ei pea. USA pensionite kindlustuse süsteemi tõttu ei saa keegi neile summadele ligi peale tema enda.

Las Vegase juristi Daniel Hilli sõnul on väga tõenäoline, et Simpson vabastatakse. „Ta on selline tüüp, kellele antakse armu. Ta on juba palju ära istunud ning ei ole tekitanud mingeid probleeme," ütles ta.

Tõepoolest ei ole vanglas teada ühtegi vahejuhtumit, mis Simpsoniga seostuks. Ta on eemale hoidnud nii narkootikumidest kui grupeeringutest ning on näidanud üldiselt, et soovib end parandada. Oleks isegi üllatav, kui teda oktoobrist vabaks ei lastaks. Ja siis ta ongi vaba ja rikas mees.