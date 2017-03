Kurikuulus VEB pank paljastas: kohtusime jah Trumpi väimehega

Lääne sanktsioonide all olev ja Eestis kadunud miljonite tõttu tuntud VEB pank teatas eile, et panga esindajad kohtusid detsembris USAs Jared Kushneriga, president Donald Trumpi väimehe ja nõunikuga.

Kushner on varem omaks võtnud, et kohtus detsembris Vene saadikuga. Eile teatas aga VEB pank pressiteates, et detsembris USA ringreisil kohtusid panga esindajad mitme pankuri ja ärimehega, nende seas Jared Kushneriga.

USA senati komitee uurib, mil määral on Venemaa sekkunud presidendivalimistesse USAs. Selle komitee ees on lubanud tunnistusi anda ka Ivanka Trumpi abikaasa Jared Kushner, keda peetakse üheks mõjuvõimsamaks Trumpi lähikondlaseks ja presidendi poliitika peamiseks kujundajaks.

Venemaa USA saadiku Sergei Kisljakiga kohtumine ja seal sanktsioonide arutamine läks varem koha maksma Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile. Nüüd on selgunud et Flynn ja Kushner kohtusid mitte ainult Kisljaki, vaid ka VEB panga nõukogu esimehe Sergei Gorkoviga.

VEB pank on üks neist Venemaa pankadest, millele laienevad Ukraina agressiooni järel kehtestatud Lääne majandussanktsioonid.