Kurioosne seadus piirab eestlaste aktsiavalikut

Kas saab Alibaba aktsiaid või ei saa? Kurioossel kombel keelas osa Eesti panku investoril nende ostmise ära, teised lubavad aga Baidut ja teisi temasuguseid vabalt osta, kirjutab Äripäev.

Äripäeva poole pöördus investor, kes oli pikalt Alibaba aktsia käekäiku USA börsil jälginud ja kui see nüüd nõrkust näitas, logis ta sisse internetipanka, pani ostuorderi sisse – ja ei midagi.

Järelepärimise käigus selgus, et tõesti - kõik ADR-tüüpi väärtpaberid on siinsele investorile suletud. Nii oli see tema kodupangas, sest konkurentide juures maad kuulates selgus: on tekkinud enneolematu olukord, kus siinsed finantsasutused tõlgendavad uut euroseadust igaüks isepidi, kes investori poolt, kes investori vastu.

