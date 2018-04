Kurioosum: 100 miljoni nõue tegi ettevõtjast kriminaali

Valga metsaettevõtja Vello Oja küsis käibedeklaratsioonis riigilt tagasi 100 miljonit eurot – summa, mis moodustab riigi eelarvest pea protsendi. Kurioosne nõue päädis Oja kodu läbiotsimise ja kohtu ette jõudmisega, kirjutab Äripäev.

Maakohus leidis, et Oja tegi deklaratsiooni täites lihtsalt vea, kuid ringkonnakohus oli karmim ja mõistis mehe süüdi. Nüüd liigub vaidlus riigikohtusse. Oja eitab tuliselt süüd, maksuamet, prokurör ja kohus on aga kindlad, et ta teadis, mida teeb.

