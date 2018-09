Kurioosum: eraisikust energiakaupleja läks pankrotti. Kahju pidid lappima ettevõtted, sealhulgas Eesti Energia

Juhtumi kurja juur on 47-aastane norralane ja viimaste aastate riigi üks suurim maksumaksja Einar Aas [foto], kes oli seni turul unikaalne nähtus, olles ainus eraisikust kaupleja 166 osalisega turul.

Aas ei kaubelnud füüsilise kauba turul, vaid oli finantskaupleja. Ta tegi Nasdaqi energiabörsil panuse Nord Pooli ja Saksa hinnapiirkonna vahele, mis ajalooliselt on kõikunud kahe ja kuue euro vahel. Aas panustas sellele, et kahe hinnapiirkonna vahe jääb püsima või isegi väheneb.

Juhtus aga vastupidine, hinnavahe kärises ning tõenäoliselt levis ka info, et üks turuosalistest on suure positsiooniga hädas, mistõttu hakati tema vastu panustama ning efekt võimendus veelgi.

Eesti Energia energiakaubanduse juht Charlie Viikberg kinnitas ERR-ile, et ettevõtte kandis turureeglitest tingituna samuti kahju.

"Me peame taastama oma sissemakse, taastama oma endise positsiooni. Summa jääb suurusjärku miljon eurot ja see läheb kahjuna või tagatisraha muutusena kirja. See ei ole kauplemiskahju, sest me ise ei ole midagi valesti teinud," ütles Viikberg, kelle sõnul muud kahju Eesti Energia ei kannatanud.

Loe lähemalt ERR-st.