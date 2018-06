Kurioosum: lotovõitjate rahakasutuse asemel tuleks muretseda hoopis kiirelt rikastujate naabrite pärast

Uurigu varasem versioon pärineb aastast 2016 ja seal on kirjas, et on tõendid, et lotovõitja naabruskonnas kasvab eraisikute pankrottide arv, kuna kulutustelt ja elustiililt püütakse lotovõitjast mitte maha jääda. Nad avastasid, et järsku kasvas ümbruskonnas kõigi kulutused eemalt näha olevatele staatusesümbolitele nagu autod, kuid mitte koduseinte vahel olevatele asjadele nagu mööbel.

Uues uuringuversioonis on kirjas, et üks pankrotti läinud naaber suurendas oma kõrge riskiga investeeringuid ostes näiteks aktsiaid selle asemel, et hoida raha pangakontol või ostes kindlustust. See läheb kokku teooriaga, mille kohaselt loodetakse börsil järsult rikastuda, et mitte jääda rikkuselt maha lotovõitjast. Lisaks näitab värskem uuring, et lotovõitjate naabrid kipuvad lotovõidu järel võtma rohkem laenu võrreldes tavaliste kanadalastega, kes ei ela lotovõitjate naabruses.

Uuriti väiksemate auhindade nagu 1000 kuni 150 000 Kanada dollari võitmisi, kuna suurema võidu võitjad kipuvad vahetama elukohta.

Ökonomistid kogusid ühe avalikustamata Kanada provintsi 7337 lotovõitja andmed vahemikust 2004-2014. Nad vähendasid naabruskonda vastavalt kuuekohalisele postikoodile, kus mediaanis elab vaid 13 perekonda. Avastati, et mediaansissetuleku ehk 29 000 Kanada dollari võit tõstis ümbruskonnas naabrite pankrotimäära 6,6 protsendi võrra.