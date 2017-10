Kurioosum: RIA otsib küberkaitset suunama "inimlikku" juhti

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) otsib lehekuulutusega peadirektori asetäitjat küberturvalisuse alal. Ootamatu nõudena peab sobiv kandidaat olema "inimlik".

"Otsime uuendusmeelset, avatud ja inimlikku juhti peadirektori asetäitjaks küberturvalisuse alal," seisab töökuulutuses.

Konkursi võitja ülesandeks saab küberturvalisuse valdkonna juhtimine, sealhulgas tuleb suunata küberturvalisuse teenistust, osaleda Eesti küberturvalisuse poliitika ja õigusaktide väljatöötamisel ning koordineerida valdkonna siseriikliku ja rahvusvahelist koostööd.

Tegu on kahtlemata väga vastutusrikka ametiga, arvestades hiljutist ID-kaardi turvakriisi ja Eesti mainet kübervaldkonnas esirinnas oleva riigina, aga ka viimasel ajal sagenenud lunavararünnakuid, mille vastu võitlemisel on RIA intsidentide käsitlemise osakonnal kandev roll olnud. 2011. aasta septembrist on seda vastutust kandnud Toomas Vaks, kes enne seda töötas Swedbankis pangakaartide riskijuhina, enne seda oli mees tööl Hansapangas.

Kandideerida saab 17. oktoobrini.