KURIOOSUM | Saaremaal on võimalik endale osta isiklik saar

KV kinnisvaraportaalis ripub müügikuulutus, millega pakutakse võimalust hankida 79 000 euroga endale isiklik laid Saaremaa külje all.

Tegemist on Saaremaa kagurannikul Saastna lahes asuva Väike-Viirelaiuga suurusega 7,6 hektarit. Valdavalt on laid kaetud suurte kadakatega, keskosas on männipuude salu. Madalama veetasemega pääseb kuulutuse kohaselt laiule ka „kuiva jalaga“.

Lisaks laiule on kinnistu koosseisus veel rannast ca paarisaja meetri kaugusel paiknev 0,42 hektari suurune krunt.