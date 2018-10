Kurioosum USAs: surnud lõbutööstuse kuningas võidab surmale vaatamata valimised

Kuigi ametnikud püüavad valijaid teavitada tema surmast, on üsna tõenäoline, et ta saab valimistel piisavalt hääli, et ikkagi valituks osutuda, kuna suutis oma ekstravagantse stiiliga endale palju poolehoidjaid leida. „Just siis, kui ma arvasin, et nendel valimistel ei saa enam midagi mind šokeerida, oleme nüüd sellises olukorras,” rääkis kolmapäeval Hofi kampaaniakonsultant Chuck Muth.

Nevada on ainuke USA osariik, kus prostitutsioon on legaliseeritud ja selleks on litsent 20 asutusel, mis asuvad peamiselt maapiirkondades. Kui enamus bordellipidajaid hoiavad madalat profiili, siis Hof elaski avalikkuse tähelepanust, kuigi võõrandus oma ekstravagantse elustiili pärast kohalikest vabariiklastest.

Hof kandideeris 2016. aastal osariigi valimistel libertaarina, kuid ei osutunud valituks. Eelmisel suvel õnnestus tal eelvalimistel lüüa kolm korda valituks osutunud vabariiklast, kui ta avalikustas oma rivaali kunagise seaduserikkumise. Kui Hof osutub 6. novembril valituks, võtab tema koha üle mõni teine vabariiklane.