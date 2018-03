KURIOOSUM | Välisministeerium pakub praktikakohta maailma ühes kallimas linnas New Yorgis, töötasu aga ei saa ja isegi üüri ei maksta kinni

Välisministeerium pakub kuulutusega praktikakohti 1. juunist 31. juulini Peakonsulaadis New Yorgis. Sotsiaalmeedias on aga elevust tekitanud fakt, et tegu on tasustamata praktikaga, ehk noortel praktikantidel peavad ilmselt olema küllalt jõukad vanemad.

"Peakonsulaat pakub võimalust omandada töökogemust New Yorgi mitmekultuurilises ja aktiivses töökeskkonnas. Praktikale oodatakse kutse- või kõrgharidust omandavat õpilast või üliõpilast, kes sooviks osaleda peakonsulaadi konsulaar-, kultuuri- ja ärivaldkonnaalases töös," seisab kuulutuses. Praktikandi ülesannete hulka kuulub suhtlemine Eesti kodanike ja Eesti kogukonnaga Ameerika Ühendriikides, samuti osalemine erinevate Eesti kultuuri- ja ärialaste ürituste korraldamises. Praktikandilt oodatakse väga head eesti ja inglise keele oskust ning suhtlussoovi. "Välisministeerium palub silmas pidada, et praktika eest ei saa töötasu ning sellega seotud muid kulutusi (reisikulud, tervisekindlustus jne) ei hüvitata," seisab aga kuulutuse lõpus. See võiks olla naljakas, kui see nii traagiline poleks," kõlab üks kommentaar kuulutusele Facebooki grupis "Eestlased Põhja-Ameerikas." Loe veel "900-1100 dollarit toaüüriks, sama palju kuus söögiks-joogiks, kui Eestist tulla siis 1000 reisikuludeks. Kahe kuu vältel kokku 5000-6000 dollarit peale maksta praktika kogemuse eest. Sellele lisandub veel kutse- või kõrgharidusega seonduvad kulud (regamiskulud, õppematerjali kulud ja näiteks 1000-2000 dollarit per valikaine)," hindab teine.