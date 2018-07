Kurioosum: Venemaa Forbesi toimetus pöördus prokuratuuri, sest trükikojas kadus ajakirjast artikkel

Venemaa Forbesi värskest numbrist on kadunud artikkel 2,5 miljardi rubla riisumises süüdistatavatest vendadest Magomedovitest, toimetus pöördus kuriteoavaldusega prokuratuuri, kirjutab Vedomosti.

Venemaa Forbesi töötajate sõnul said nad eile trükist värske, augustikuu ajakirja, kus aga ei olnud artiklit „Perekonnaasjad“, kus ajakirjanikud Sergei Titov ning Jelena Berezanskaja kirjutasid vendade Zijavudin ja Magomed Magovedovite ärist.

Miljardär Zijavudin Magomedov vahistati aprilli alguses ning erinevad väljaanded kirjutasid toona, et süüdistus 2,5 miljardi rubla väärtuses eelarvevahendite riisumises on Kremli võimuvõitluse peegeldus.

Artikkel oli üle antud ning kinnitatud ka ajakirja peatoimetaja poolt, kuid trükis ilmus hoopis teine tekst. Muudatus toimus autorite ning peatoimetaja teadmata ning seetõttu pöördus väljaande peatoimetaja Nikolai Mazurin ka prokuratuuri poole.

Mazurin kinnitas, et toimetus ei tea, kes andis artikli eemaldamise käsu ning kuidas see protsess täpselt toimus ning prokuratuuri esitatud avalduses palutakse see välja selgitada.