Kuritegu või kingitus? Süüria presidendi onu on Euroopas suure surve alla jäänud

Süüria presidendi Bashar al-Assadi onu ning endise riigi presidendi Hafez al-Assadi noorem vend Rifaat on sattunud Euroopas laialdase uurimise alla. 79-aastane mees on alates 1984. aastast elanud eksiilis. Euroopas on ta seni elanud väga muretut elu. Tal on uskumatu kinnisvaraportfell. Nüüd on olukord muutumas, kirjutab Celebrity Networth.

Rifaat põgenes Süüriast kuna üritas vennalt riigi juhtimist üle võtta. Ta oli toona riigi asepresident. Niisiis oli ta sunnitud kolima Euroopasse ning aastatega on ta ostnud kokku meeletus koguses kinnisvara. Nüüd on aga oht, et ta kaotab suure hulga sellest. Eelmisel nädalal korraldasid tema valdustes reidi Hispaania võimud.

Nad teatasid teisipäeval, et on alustanud uurimist Rifaat al-Assadi suhtes, süüdistades teda rahapesus. Sellele eelnes eelmisel aastal korruptsiooni-uurimise algatamine Prantsusmaal. Eelmise aasta juunis arestisid Prantsusmaa võimud 96 miljoni dollari väärtuses Rifaati vara Prantsusmaal, Curacaol ja Lichtensteinis.

Hispaanias on asi palju mahukam. Arestiti kokku 503 Rifaatile kuuluvat kinnisvaraobjekti. Nende koguväärtus on 740 miljonit dollarit. Üks neist varadest, La Máquina at Benahavís, on väärt ligi 64 miljonit dollarit.

Rifaati käsutuses on täna veel veidi üle 82 miljoni dollari eest kinnivara Prantsusmaal.

Hispaania ja Prantsusmaa teevad selles asjas koostööd ning püütakse teada saada, kas mees võis Süüria riigi raha omastada. Hispaania politsei sõnul võis Assad võtta riigikassast kuni 300 miljonit dollarit.

Assad on vastanud kirjalikult, et ei tema ega tema perekond ei ole Süüria riigi ega rahva raha enda tarbeks kasutanud.

Lisaks ütles mees oma teates, et süüdistuste ajastus on väga kahtlane, sest arutluse all on 33 aastat tagasi toimunud sündmused. Süüria on aga väga sügavas kriisis ning sealsed inimesed kannatavad. Rifaat näeb endas seda inimest, kes suudab leida riigis rahumeelse lahenduse.

Kust siis mees raha sai? Enda väitel sai ta raha kinnisvara ostkuks kingitusena Saudi kininglikult perekonnalt. Ta ütles Prantsusmaa uurijatele eelmise aasta lõpus, et endised Saudi kuningad Fahd ja Abdullah tegid talle need suured kingitused.