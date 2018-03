Kurjad linnud saatsid mängujuhi minema

Angry Birdsi mängutootja Rovio Entertainment šokeeris läinud nädalal investoreid kasumihoiatusega, mis kukutas aktsiat päevaga 50 protsenti.

Täna teatas ettevõtte juht Kati Levoranta mängujuhi Wilhelm Tahti ettevõttest lahkumisest andmata teada lahkumise põhjusest. Seniks võtab üksuse juhtimise enda kätte Levoranta.

Rovio aktsia, mis veel septembris börsile minnes maksis 11,50 eurot, kukkus täna kümme protsenti 4,30 eurole. Aktsia ajaloo madalamale tasemele kukkumise põhjuseks tõid analüütikud selle, et kuigi kasumihoiatuses olid kohutavad numbrid, siis ettevõte täpsustas neid ja need on veel kohutavamad.

Tänases täispikkuses avaldatud aastaaruandes selgub, et ettevõte prognoosis kaubamärgi Hollywoodi 3D filmides litsentseerimistulu 40 protsendist kukkumist, kirjutab Reuters.

„Neid numbreid mudelisse pannes selgub, et ettevõtte mänguüksus on arvatust viletsamas seisus,“ ütles SEB analüütik Mathias Lundberg, kes on andnud aktsiale hoia-soovituse.