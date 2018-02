KÜSI EKSPERTIDELT | Peagi jõustub uus isikuandmete kaitse üldmäärus. Küsi ekspertidelt, mida see endaga kaasa toob?

25. mail sel aastal jõustub üle-Euroopaline isikuandmete kaitse üldmäärus, mis mõjutab nii ettevõtjaid kui riigiasutusi. Homme toimub Delfi Ärilehes online-intervjuu, kus sel teemal esitatud küsimustele vastavad NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Liisi Jürgen ja partner Katrin Sarap.

Kui sind huvitab, kas ja kuidas uus üldmäärus sind või sinu ettevõtet puudutab või sul on tekkinud spetsiifilisi küsimusi, siis anna neist teada e-kirja teel uudised@arileht.ee. Teada on, et kui sa uut määrust ei täida, siis võib ees oodata vägagi kopsakas trahv.

Homme ehk kolmapäeval (13.02) kella 11st kella 13ni on võimalik kõigile küsimustele vastused saada.