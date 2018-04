KÜSIMATA KÜSIMUSED | Rahandusminister Tõniste: mina polnud ametis, kui aktsiisiprobleem tekkis

Alkoholiaktsiisi alalaekumine on tekitanud eestlastes kibedat pahameelt ning lühinägelikus käitumises süüdistatakse eelkõige tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit. Kuid mida teeb rahandusminister Toomas Tõniste, kelle valitsemisalasse aktsiiside laekumine tegelikult kuulub? Vaata videost, kas ta näeb endal vastutust või lükkab selle tagasi Ossinovski kaela.

Ametist lahkumisest teada andnud Jevgeni Ossinovski kurtis, et alkoholiaktsiisi teema on lükatud tema kraesse ja rahandusministeerium on suutnud end aktsiisidega seonduvast pahameelest eemale hoida. Selle peale ütles rahandusminister Toomas Tõniste, et Ossinovski tegeles alkoholipoliitikaga poliitilise kasu nimel ning kui selgus, et rahvas ei ole rahul, tahtis ta vastutust jagama hakata. Kuid kas tõesti puudub rahandusministeeriumil vastutus? Vaata videost, kelle kaela Tõniste süü veeretab.