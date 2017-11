Küsimus maksuametile: kas uus tulumaksuvaba miinumumi süsteem suurendab üüripetturite arvu?

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

Uus tulumaksuvaba miinimumi süsteem tähendab, et iga inimene peab hakkama pingsalt arvutama oma aastatulu. Kui see ületab 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis kisub arvestus keeruliseks (loe selle kohta pikemalt siit). Selle sisse peab aus inimene kindlasti arvestama ka üüritulu. Kuid kas muudatus võib kaasa tuua selle, et üha enam inimesi jätab üüritulu deklareerimata. Maksuamet leiab, et mõju võib olla vastupidine. Lisaks ei usu nad, et ausad inimesed petturiks muutuvad.