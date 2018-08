Küsitlus: keda ohustab ümbrikupalk? Üllatuvalt suur on see ühel kõrgema palgaga alal

Enam kui 4000 töötaja seas läbi viidud küsitlusest selgus, et ümbrikupalka saab pisut üle 6% töötajatest, mis on viimase üheksa aasta võrdluses madalaim tulemus. Kõige levinum on ümbrikupalk turismisektoris, kus „musta“ töötasuga lepib iga viies töötaja.

Samuti on ümbrikupalk probleemne toitlustus- ja ehitussektoris ning üllatavalt suur ümbrikupalga saajate osakaal on ka infotehnoloogia valdkonnas. Lisaks on väga suur oht teenida mitteametlikku töötasu noortel, kellest tunnistas ümbrikupalga saamist pea iga viies vastaja.

"Hea on tõdeda, et mitteametliku palga osakaal on tänavu langenud madalaimale tasemele, võrreldes meie varasemate uuringute tulemustega,“ kommenteeris uuringut tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Ümbrikupalga saamist tunnistasid tänavu 6,2% enam kui 4000-st töötajast, kellest 3,7% said terve oma palga ja 2,4% osa oma palgast mitteametlikult.“

„Kahjuks toob aga uuring esile tõsiasja, et ümbrikupalk ohustab suuresti just tööturul nõrgemaid – Eesti noored on ambitsioonikad ja tahavad kiiresti kaugele jõuda, kuid tööturule sisenemine on töökogemusteta keeruline. Seetõttu lepib iga viies noorem kui 19-aastane töötaja praegusel ajal ümbrikupalgaga,“ lisas Auväärt.