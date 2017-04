Küsitlus: millist sissetulekud hindavad venemaalased vasesuspiiriks?

Venemaalaste hinnangul on vaesuspiir riigis 15 506 rubla (256,5 eurot) pereliikme kohta kuus, vahendab lenta.ru Ülevenemaalise avaliku arvamuse uuringute keskuse (VCIOM) küsitlust.

2015. aastal oli see summa 11 173 rubla (185 eurot).

Moskvas ning Peterburis hinnati vaeseks inimesi, kelle kuusissetulek jäi allapoole 21 681 rubla (359 euro) piiri, maapiirkondade elanike hinnangul oli see piir märkimisväärselt madalam: 12 478 rubla (206 eurot).

Seejuures tõdes 29% küsitletutest, et neil jätkub raha vaid toiduks, rõivaste ost on raskendatud ning külmiku, televiisori või mööbli ostmisel tekivad probleemid.

Umbes kaks protsenti küsitletutest saavad endale lubada autot, korterit ning suvilat, kuid kuus protsenti küsitletutest tõdevad, et neil ei jätku raha isegi toidu ostmiseks.

Venemaa asepeaminister sotsiaalküsimuste alal Olga Golodets tõdeb, et riigi vaesus on unikaalne, sest tegemist on palgavaesusega, mis tähendab, et vaesuses on tööl käivad inimesed.

Venemaa statistikaameti andmetel kerkis allpool vaesuspiiri elavate inimeste arv eelmisel aastal 19,8 miljoni inimeseni. Eelmise aasta viimases kvartalis oli elatusmiinimum Venemaal 9691 rubla (160,3 eurot) kuus.