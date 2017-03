Küsitlus: noorte väärtused on muutunud, 63,5% tahab palgatööst loobuda enne 50.eluaastat

63,5% noortest, keda CV Keskus.ee Lõuna-Eesti suurimal karjäärimessil Intellektika 2017 küsitles, soovib loobuda igapäevasest palgatööst enne pensioniiga, sealhulgas tahab viiendik küsitletuist jätta igapäevase palgatöö veel enne 50. eluaastat.

CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuhi Henry Auväärti sõnul küsiti noortelt, millise vanuseni plaanivad nad teha igapäevast palgatööd, et uurida nende suhtumist töösse ja näha, kas demograafilistest muutustest tulenev tööjõu kiire vähenemine võib seoses noorte plaanidega tööturult varem väljuda veelgi kiireneda.

„43,3% vastanuist ütles, et tahab kindlustada oma pensionipõlve enne riiklikku pensioniiga. 20,2% küsitletud noortest tahab lõpetada igapäevase palgatöö veel enne 50. eluaastaid,“ tõdes ta.

Küsitluse tulemused peegeldavad Auväärti sõnul ilmekalt noore põlvkonna ellusuhtumist ja seda, et maailmas on töötamise mõiste kardinaalselt muutumas – tööandjad peavad üha enam arvestama, et noore põlvkonna töövõtjad ei taha enam esmaspäevast reedeni hommikust õhtuni 50 aastat järjest tööd teha. See omakorda tähendab, et peame suutma luua rohkem „tarku“ töökohti ja tõstma märkimisväärselt töö efektiivsust.

„Noorte soov jätta igapäevane palgatöö oma vanematega võrreldes varem tuleneb ka kasvanud ettevõtlikkusest. Seda kinnitas ka Intellektika messil korraldatud küsitluse teine küsimus, mille puhul tahtsime teada, kelleks noored 30. eluaastaks saada tahavad. Pea kolmandik vastas, et soovib saada ettevõtjaks,“ sõnas Henry Auväärt. „Märkimisväärne on ka vabakutselise elu soovivate noorte hulk – seda sooviks tervelt 8,2% küsitletuist.“

„Praegu tööturule sisenev põlvkond on kasvanud idufirmade tippajastul, mis kasvatab ühelt poolt seiklusvaimu ja ettevõtlikust, kuid teiselt poolt loob ka mitmeid illusioone sellest, et edukus tuleb lihtsasti ja üleöö,“ leidis Henry Auväärt. „Tööandjad peavad aga arvestama, et noorte väärtused on muutunud ja stabiilsest töökohast hinnatakse enam töölt saadavat kogemust, töö eesmärki ja vabadust ning vastutust otsustamisel, mis ei sunniks neid olema vaid mutter suures masinavärgis.“