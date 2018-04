Küsitlus: vaid 5% töötajatest peab palgataset konkurentsivõimeliseks

Enam kui iga teine Eesti töötaja leiab, et tema tööandja oleks suuteline palku tõstm, selgus CVKeskus.ee küsitlusest. Vaid iga kahekümnes küsitlusele vastanud töövõtja leiab, et tema ettevõttes on palgad konkurentsivõimelised.

„Uurisime kahe Baltikumi riigi – Eesti ja Leedu – töötajate arvamusi nende tööandjate palgatasemete konkurentsivõime kohta, et selgitada välja, kus on palgasurve tugevam,“ ütles tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt, lisades, et tänase seisuga arvab vaid 5% Eesti töövõtjaist, et palgad tema ettevõttes on konkurentsivõimelised.

„Enam kui iga teine (58%) Eestis küsitletud töötaja arvab, et tööandja on võimeline talle kõrgemat palka maksma. Leedus leidis aga koguni 76% vastanutest, et tööandja on palgatõusuks võimeline, mis viitab, et palgasurve on Leedus tunduvalt tugevam,“ lisas Henry Auväärt.

Eestis on hetkel kriitilisemad sektorid finants, ehitus, kinnisvara, turundus ja müük, kus töötajad tunnetavad võimalust palku tõsta ja ootavad tööandja initsiatiivi. Kõige rahulolematumad on oma ettevõtte palgatasemega transpordi-, logistika- ja tööstus- ning tootmissektori töötajad – vaid 1% küsitletuist arvab, et nende ettevõttes on palgad konkurentsivõimelised.

Kõige konkurentsivõimelisemaks hindavad oma palgataset riigisektori töötajad (8%).