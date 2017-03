Kust ostab miljonär uhkeima eluaseme - Eestist, Soomest või Rootsist?

Maja Naantalis. opkk.fi

Ärileht võrdles, millise välimuse, suuruse ja varustatuseastmega eluaset on võimalik osta miljoni euro omanikul kolmest riigist: Eestist, Soomest ja Rootsist. Võrdluses olid elumajad nii pealinnas kui ka väljaspool ning korterid pealinnas. Tuleb tõdeda, et kinnisvara hinnatase on kolmes riigis palju sarnasem kui näiteks keskmine palk.