Kust tuleb raha ligi miljon eurot maksvaks Antarktika ekspeditsiooniks?

Eelmise aasta oktoobris käivitatud projekti eeldatav eelarve on 900 000 eurot. Seda, et tegemist on esialgse eelarvega, rõhutab ka projekti eestvedaja, ettevõtja Tiit Pruuli, kelle sõnul on kalkulatsiooni sisse juba arvestatud nii kahemastilise purjelaeva Admiral Bellingshauseni ost kui ka terve rida teenuseid, mida retke jooksul vaja läheb.

„Kui me saame mõne telekommunikatsioonifirmaga kokkuleppele, et ta retke jooksul maksab meie sidekulud, siis on see kohe paarkümmend tuhat väiksem,” rääkis ekspeditsiooni peakorraldaja. Praeguseks on ära tehtud ka kõige suurem, 500 000 eurot nõudnud investeering ehk purjelaeva ost. See kuulub osaühingule, mille osanikud on Pruuli ise ja kütuseärimees Heiti Hääl.

„See osaühing pöördus Baltic Workboatsi poole, et nad teeks selle laeva polaarekspeditsiooni jaoks nö mereklaariks,” kirjeldas Pruuli. Kuna tegemist on Hispaaniast ostetud laevaga, siis Antarktikasse sõiduks tuleb üle vaadata nii kütte- kui navigatsioonisüsteemid, paigaldada kaasaegsemad sidesüsteemid ning vahetatakse välja mootor. Kuigi nende tööde maksumus on laias laastus 100 000 eurot, teeb Baltic Workboats seda sponsorkorras.

Kui laev on ekspeditsiooniks valmis, siis läheb see MTÜ Thetis Ekspeditsioonid käsutusse, kelle ülesandeks jääb siis ülejäänud 400 000 euro leidmine, mis peaks katma professionaalse laevameeskonna, sadamamaksude, kütuse ja erinevate teenustega seotud kulud. „Siis võtame projekti kaenlasse ja hakkame käima mööda ettevõtteid,” rääkis Pruuli, kes kuulub ka ekspeditsiooni korraldava MTÜ juhatusse.