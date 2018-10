Küttehind Tallinnas tõuseb hüppeliselt

“Utillitas Tallinn ASi soojuse piirhind on tõesti uuel kütteperioodil tõusnud võrreldes juunis kehtinud soojuse piirhinnaga. Hinnatõusu põhjuseks on sisseostetava soojuse piirhindade tõus, mida mõjutasid soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste hinna tõusud,” selgitas hinnatõusule loa andnud konkurentsiametist selle avalike suhete juht Maarja Uulits.

Kui suvel kehtinud piirhind oli mõni sent alla 50 euro megavatt-tunni eest, millele lisandub veel käibemaks, siis septembri lõpus tehtud otsuse järgi on piirhind Utilitase võrgus tõusnud 55,1 eurole, millele lisandub käibemaks.

Hinnatõusu põhjuseid on niisiis mitu: puiduhakke hind on võrreldes eelmise kütteperioodiga tõusnud ligikaudu 9 protsenti ning maagaasi hind on tõusnud juunikuust ligikaudu 20 protsenti, lisaks on tõusnud oluliselt ka heitmekvoodi hind, ligikaudu 35 protsenti, selgitati ametist.

Allikas: Äripäev