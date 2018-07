Küttepuu hind tegi hüppe ja odavnemise märke ei ole

Kui möödunud aasta juulis oli küttepuu tihumeetri müügihind erametsakeskuse statistika järgi umbes 23 eurot, siis praegu on see üle 31 euro ja odavnemise märke ei ole, kirjutab Lääne Elu.

Aasta eest sai ruumimeetri kõige odavamat ahjupuud ehk 50-sentimeetrist märga leppa Läänemaal vähemaga kui 30 eurot. Tänavu algavad sama puu hinnad 34 eurost.

Läänemaa ühe suurema küttepuumüüja OÜ Kriske odavaim kuiv puu on okaspuu hinnaga 49 eurot ruum, kuiv kask maksab aga 65 eurot ruum. 30 cm pliidipuu on reeglina samalaadsest ahjupuust paar eurot kallim. Keskla OÜ küttepuumüüja Kristo Kesküla ütles, et temal on kõige kallimad märjad

puud kasehalud, mille hind algab 48 eurost.

Loe pikemalt Lääne Elust.