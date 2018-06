Kütuse varumine viis aktsiisitulud aprillis üles. Alkoholi ja tubaka eest laekub aktsiisi aga endiselt oodatust palju vähem

Muude maksude laekumine läheb aga oluliselt paremini. Tulumaksu laekus aprillis 100,3 miljonit eurot, mis on mullusega võrreldes 22,5 protsenti rohkem. Seejuures on aga huvitav, et füüsilise isiku tulumaksu tasumine langes 44,5 protsenti ehk 12 miljonit eurot. Selle põhjusteks on ministeeriumi teatel nii maksuvaba tulu reform kui ka kõrgem tulumaksu eraldise määr kohalikele omavalitsustele. Juriidilise isiku tulumaksu laekumine samas kasvas 55,4 protsenti.

Maksu- ja tolliamet oli aprilli lõpuks tagastanud 90 miljonit eurot tulumaksu. Tagasimaksmisele kuulub esialgsetel andmetel kokku 92 miljonit eurot, mida on 4 miljonit eurot vähem kui möödunud aastal, arvestamata madalapalgaliste tagasimakset. Juurde tuleb maksta 40 miljonit eurot, mida on võrreldes eelmise aastaga samas suurusjärgus.