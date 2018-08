Kütuseaktsiisi tõstmine on Läti piiriäärsetest tanklatest viinud 80% müügimahtudest

Alexela Oili juhatuse liige Alan Vaht selgitas, et kütuseaktsiisitõusu eelse ajaga võrreldeson firma Läti piiri lähedal asuvates tanklates kaotanud kütusemüügimahte kuni 80%. Suurema tähelepanu all on hoitud Valga ja Pärnu maanteel asuvate tanklate käekäiku ning nad on täheldanud, et viidatud trassidel asuvates tanklates on kütusemüügid langenud seda enam, mida lähemal asub tankla piirile. “Üldine kütusemüügimahtude langus puudutab paraku aga kõiki Lõuna-Eesti tanklaid ning eriti just piirile lähemal olevaid tanklaid,” tõdeb ta.

“Kuna suurem müügimahtude langus tuleneb peaasjalikult transpordisektori tankimise kolimisest Lätti ja Leetu, siis oleme liikunud oma klientidega nendele turgudele kaasa ning integreerinud kütusekaardid partnertanklatesse, kus oleme oma senise Eestis kaotatud mahu saanud tagasi,” rääkis Vaht. Arvestades, et aasta alguses tõsteti ka Lätis diislikütuse aktsiisi, on tankimine vahti sõnul liikunud edasi Leetu, kus täna on Baltikumi madalaimad kütusehinnad.