Kütuseekspert: toornafta hind langeb 40 dollarist madalamale

Usun jätkuvalt, et toornafta barrelihind langeb veel sellel aastal 40 dollarist madalamale, kirjutab Alan vaht oma kütuseblogis.

Ajal, mil OPEC on kütusehindade toetamiseks leppinud kokku naftatootmiskärpes, kasvas OPECi juunikuine naftaeksport maikuuga võrreldes 450 000 barreli võrra päevas. Uudis langetas toornafta hinda üle 3% ning langenud on ka bensiini ja diislikütuse hinnad.

Kui enne jaanipäeva langesid kütuste maailmaturuhinnad 7 kuu madalaimale tasemele, siis peale jaanipäeva on kütusehinnad olnud valdavalt tõusulainel. Alates eelmise nädala esmaspäevast on diislikütuse ja bensiini hinnale lisandunud vastavalt 42 ja 27 dollarit tonnist. Arusaadavamas keeles lisandus viimase pooleteise nädalaga diislikütuse ja bensiini hinnale vastavalt 3,5 ja 2,2 senti liitrist. Tänane kütusehindade langus on mõõdetav 1 sendiga liitrist.

Kütusehindade vahepealsel tõusul on olnud mitu põhjust. Esiteks on dollarikurss nõrgenenud, mis avaldab otsest mõju dollarites noteeritud kütusehindade kasvule. Teiseks nähtus USA Energia Informatsiooni Administratsiooni möödunud reedesest raportist, et USA toornafta toodang on aprillikuus üllatuslikult langenud 9,083 mln. barrelini päevas. Tegemist on küll väikse kuid siiski esimese langusega alates möödunud aasta detsembrist. Reedel avaldatud Baker Hughesi raporti järgi langes üllatuslikult ka naftapuurtornide arv 2 võrra lõpetades ühtlasi 23 nädala pikkuse kasvutrendi. Säärane USA statistika tõstatab õigustatult küsimuse, kas 45 dollariline naftabarreli hind on USA kildanafta tootmise tasuvuspiir või on tegemist ajutise nähtusega? Kütusehindade kasvule on kaasa aidanud ka Põhja-Korea järjekordne raketikatsetus.

Rahvusvaheline kütuseturu seis on aga kütusega üle varustatuse osas endiselt sama. USA kütusevarud on rekordkõrged vaatamata mõningasele langusele alates aprilli keskpaigast. Liibüa naftatoodang on kasvanud üllatuslikult kiirelt ning riigi naftatoodangule prognoositakse täiendavat kasvu. Olukorra teeb keeruliseks ka Saudi Araabia naftaekspordi suurenemine juunikuus olles kahel eelneval kuul langenud.

Usun jätkuvalt, et toornafta barrelihind langeb veel sellel aastal 40 dollarist madalamale. Viimase 3 aasta toornafta hindade võrdlusest nähtub, et barrelihind on alates käesoleva aasta juunist püsinud kahe eelneva aasta sama ajaga võrreldes madalamal tasemel. Fundamentaalselt on surve kütusehindade edasiseks languseks.