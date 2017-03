Kütusefirma juht räägib, milline on Y- ja Z-generatsioon: kas peaksime muretsema, et noored ei oska enam moppi käes hoida?

Circle K (vana nimega Statoil) peadirektor Kai Realo ütles tänasel Tööandjate keskliidu aastakonverentsil, et palju räägitud ja kirutud Y- ning Z-generatsiooniga tuleb tööandjatel ära harjuda. Tegelikult on tegemist heade töötajatega, lihtsalt nende ootused töökohale on teistsugused.

Realo ütles, et poolteist või kaks aastat tagasi hakkas temani jõudma signaale teenindusjaamadest, et tööle soovivad tulla noored inimesed, kes ei ole kunagi elus näinud moppi ega hoidnud käes nuga. Nad pidid isegi lõpetama ühe toote müügi, sest liiga paljude uute töötajate näpud said vigastada. Saia viilutamine ei ole kodudes enam levinud, kuna sai tuleb juba poest viilutatuna.

„Hullu ei ole midagi," nentis Realo. "Põlvkonnad on erinevad ja hetkel on käimas murdeline hetk töösse suhtumise osas. Varem oli enesestmõistetav, et sa käid tööl ja polnud vahet, kas sa armastad seda ametit või mitte. Mul on endal ka kodus Y-generatsiooni esindaja ja vaadates teisi selle rühma esindajaid, on näha, et nad on ülehoolitsevate vanemate ohvrid. Need vanemad on tahtnud oma lapsi säästa kõige hullemast ehk reaalsest elust. Nad on korrutanud, et nende laps on kõige targem ja parem, kuid enesehinnang läheb nii aga kreeni," ütles ta.

Sellega kaasnev enesekesksus toob kaasa arusaamise, et edu on enesestmõistetav. Soovitakse kohe saada osakonna juhiks või direktoriks.

Generatsioon Z (tänapäeva teismelised) on aga realistlikumad, sest nad on kasvanud keskkonnas, kus toimuvad terroriaktid, majandus on läbinud mõõna, nende vanemad on võib-olla kaotanud töökoha. Selle tõttu on nad eneseteadlikumad ja visamad.

Noored tahavad elu nautida nüüd ja kohe, mitte pensionieas

Realo tõi välja, et me elame uues reaalsuses - me peame töötama surmani. See omakorda mõjutab suhtumist töösse – ei ole mõtet oodata pensionini, et elu nautida vaid seda tuleb teha nüüd ja kohe. Tehnoloogia on aga toonud kaasa selle, et noored ei soovi teha tööd üheksast viieni.

„Muutused on tulnud, et jääda ja me peame olema valmis. Ei ole mõtet loota, et need lähevad üle. Peame harjuma sellega, et inimesed on teistsugused," ütles Realo.

Niisiis peavad uued juhid tema sõnul mõtlema paindlikkuse ja kaasava juhtimise peale. Noor soovib, et juht selgitaks talle, miks on midagi vaja teha. Autoriteedile rõhumine ei aita – keelavad ja käskivad juhid ei sobi enam.

Realo tõi välja ka ühe uuringu tulemused, mis näitavad, et kui Y-generatsioonile on raha veel mingi argument, siis mida nooremad on inimesed, seda vähem tähtis raha neile on. Olulisemaks muutub töö sisu. Tore, kui sellega kaasneb ka raha, kuid ainult raha pärast ei olda enam nõus tööd tegema.

Y- ja Z-põlvkonnad hindavad meeskonnatööd ning tahavad olla osa organisatsioonist, mitte ainult töötada selle jaoks. Lisaks mõtlevad nad säästmise asemel pigem sellele, kuidas kulutada ja küll jõuab hiljem ka säästa.

Mida on Circle K õppinud?

Kai Realo tõi välja, et ettevõte on oma kogemustest palju õppinud. "Noor ei pruugi tulla tööle aastateks. Tema süda võib juba alguses olla mujal, aga see ei tähenda, et ta oleks halb töötaja. Ööpeäva jooksul soovib noor väga palju ära teha, mis tõttu töötab Circle K jaamades aina enam noori, kes teevad päevas kaks, kolm või viis tundi tööd.

Mida teeb firma teisiti?

Circle K on noorte töötajate värbamiseks loonud e-keskkonna. Nad on mõistnud, et noor valib neid, mitte nemad noort. Paberid ja mapid igasuguste juhenditga on ajast ja arust ning nüüd tehakse kõik vajalik e-õppena. Reegleid peab olema nii vähe kui võimalik ja võimalikult palju tuleb kasutada nutikaid seadmeid. Realo tõi näiteks, et nad lasevad töötajail üles pildistada WC enne ja pärast koristamist. Seejärel lähevad pildid üles serverisse, kus on kohe näha, et töö on tehtud. See teeb noortele töö põnevamaks.

Kui Y-generatsioonile on oluline tulemustasu, siis Z-generatsioon soovib grupitasu, et hinnataks ka nende meeskonda ja kolleege.

„Noored oskavad väga hästi omavahelisi probleeme lahendada. Neil on julgus seda teha, sest nad on enesekindlamad ja valmis probleemide korral oma vaatenurka selgitama ja põhjendama," tõi ta välja. „Me peame olema rõõmsad ja rahul, kui noored on meid valinud," ütles Realo lõpetuseks.