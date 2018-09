Kütusefirmade karm hinnang: valitsus prognoosis 100 miljoniga mööda

Suuremaid kütusefirmasid koondav Eesti Õliühing arvab aga, et praeguste trendide jätkudes laekumine hoopis väheneb, ja seda lausa 60 miljoni euro võrra.

Riigieelarve ootus on kütusefirmade hinnangul liiga optimistlik ega võta arvesse mootorikütuste tarbimismahu langustrendi.

Nimelt on Eesti teedel läbitud kilomeetrite arv suuremate kütusefirmade andmetel koos majandusega küll stabiilselt kasvanud umbes 4% aastas, kuid müüdud liitrid on mullusest alates vähenenud – 2017. aastal oli vähenemine 1,2% ning tänavu eeldatavalt juba 8,8%.

"See viitab sellele, et tänavu on umbes 17% Eestis sõitmiseks kasutatud liitritest ostetud välismaalt (umbes 1143 miljonit tarbitud liitrit vs. umbes 950 miljonit maksustatud liitrit)," leiab ühing.

Allikas: Äripäev