Kütusemüüja eelhoiatus: bensiiniliiter võib kerkida 1,6 euroni

Eesti Õliliidu hinnangul tuleks seetõttu kütuseaktsiisi langetada, järgmise aasta eelarves seda aga kavas pole, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Maailmaturu Brenti toornafta hind kerkis teisipäeval 82 dollarini barreli kohta ehk kõrgeimale tasemele alates 2014. aasta novembrist.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles, et tõusul pole lõppu näha. Kuna praegu moodustavad maksud kütuse hinnast juba 65 protsenti, võib bensiini 95 liiter peagi maksta üle 1,4 euro, ütles Vaht. Ühel hetkel oleks number aga juba 1,6 eurot.

"Me oleme kohtunud peaministriga ja ka rahandusministriga ja neid mõtteid tutvustanud. Aga samas on ka arusaadav, et neid otsused ei saa tulla üleöö, et sest selle mõju riigieelarvele on ikkagi märkimisväärne," ütles õloühingu tegevjuht Magnus Braun.

Rahandusministeerium on arvestanud, et kui viia aktsiis Lätiga võrreldavale tasemele ja eeldada, et Eestist hakatakse taas rohkem tankima, oleks kaotus riigieelarvele 90 miljonit eurot.