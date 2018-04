Kütusemüüja: homme peaks tanklates viskama kütuse hind üles

Isegi Süürias toimunut ja mässuliste jeemenlaste Saudi Araabia tankerite ründamisega mitte arvestades peaks esmaspäeval Eesti tanklates maksma kütus tänasest rohkem.

Puht arvutuslikult võiks homme tõusta tanklates bensiini hind 1,359 eurole ja diisli hind 1,289 eurot liitrist, rääkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht Ärilehele.

„Aga üks asi on arvutuslik hind, teine konkurentsioludes tegelik tanklahind,“ märkis ta.

Küsimusele, et kas kui muidu öeldakse, et null pole number kehtib kütusemaailmas põhimõttena, et ka üks pole kütuse hinna ees number, ütles ta, et Nestes toimunud eilne poolmuidu kütusemüük oli arvatavasti inimlik eksitus.

„Eks seda erinevatel konkurentidel ikka vahel juhtub,“ märkis ta. „Alexela müüs ka aastaid tagasi kogemata kütust 0,4-0,5 euroga.“

Veel enne hommikusööki vaatab kütuse hinda määrav inimene maailmaturu hindu ja konkurentide indikatsiooni ja määrab kiiresti tanklahinnad. Tööle sõites näeb ta konkurentide hindu ja siis korrigeerib jooksvalt hindu, rääkis ta.

„Enam pole hinnakujundus tanklatöötajate lisakohustus,“ märkis ta. „Tänapäeval on tööl eraldi hinnamäärajad.“