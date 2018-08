Kütusemüüja selgitab: tanklaketi marginaali arvelt käib armutu võidujooks hindade üksteise võidu langetamiseks

On kaks peamist tegurit, millest sõltub kütusehindade edasine liikumine. Esiteks on USA otsustanud taastada sanktsioonid Iraanile, mis toornafta osas rakenduvad alates novembrist ning teiseks ei saa ära unustada USA ja Hiina vahelist kaubandussõda.

Iraani osas ei ole täpselt teada kui edukaks USA sanktsioonid osutuvad ning kui hästi õnnestub piirata Iraani nafta jõudmist globaalsele turule. Mida rohkem Iraani naftat õnnestub turult eemale hoida, seda keerulisemaks muutub globaalse kütuseturu varustatus, mis paraku tõstab kütuse hinda. Kütuseturu hea tervisliku seisundi tagamiseks on Saudi Araabia ja Venemaa asunud naftatootmist juba suurendama, kuid siinjuures tuleb arvestada, et toodangu suurendamine on vähendanud naftariikide vaba tootmisvõimsust. Sellest tulenevalt võib kütuseturu täna toimiv vereringe saada mistahes võimaliku tootmisprobleemi korral tugevalt kannatada.

Sääraste riskide kasv tõstab kahjuks kütuse hinda. Vähetähtis ei ole siinjuures fakt, et Venezuela majandus ja naftatootmine on sügavas kriisis ning probleemide keeris kisub olukorda aina hullemaks. Arvestada tuleb ka globaalse naftanõudluse kasvuga nii käesoleval kui ka järgmisel aastal.

Kütusehindade edasist liikumist mõjutab kahtlemata ka USA ja Hiina vaheline kaubandussõda. Ükski sõda ei ole positiivne, kuid tarbijaid võib see rõõmustada, sest kaubandussõjal on väga otsene mõju globaalse kütusenõudluse vähenemisele, mis omakorda langetab kütusehindu. Hiina on andnud hiljuti märku, et tariifisõjast jääb USA toornafta puutumata, mis on jällegi märk väikesest Hiina-poolsest tagasisammust. Juhul kui tariifide sõda leevendub, siis see jällegi tõstab kütusehinda.

Lühiajaline kütusehinna prognoos võiks olla tarbijaid rõõmustav, sest kütusehinnad pigem ei tõuse või tõusevad marginaalselt. Pikem vaade ei ole kahjuks nii rõõmustav. Tuletan meelde, et USA-s, kes on maailma suurim kütusetarbija, on rida arvestatavaid probleeme – sõiduhooaeg on täies hoos, orkaanide hooaja kõrgaeg on alles ees, naftatootmise prognoose nii selleks kui ka järgmiseks aastaks on vähendatud, naftapuurtornide arv on viimastel nädalatel langenud, kildanaftast ummistunud torujuhtmed on tekitanud logistilise pudelikaela efekti jne. Suuremat pilti arvestades on turul probleeme rohkem kui küll, mistõttu kütusehindade suund on kahjuks ülespoole.