Kütusemüüjate armutu konkurents levib toiduärisse

Kütuseäris on konkurents meeletu. See liigub tasapisi ka toiduärisse. „Saimegi siin peaaegu 25 aastat konkurentsivabalt tegutseda,” tõdeb Circle K Eesti peadirektor Kai Realo. Tema sõnul on konsolideerumised ja ülesostmised viinud selleni, et lõviosa turust on nelja suure kütusemüüja käes ja võitlus omavahel on armutu. Need neli on Lukoili tanklate ostuga 2015. aastal suurimaks tanklaketiks tõusnud Eesti kapitalil põhinev Olerex, Eesti kapitalile kuuluv Alexela, Kanada päritolu jaemüügikontserni Alimentation Couche-Tard kuuluv Circle K ja Soome kapitalile kuuluv Neste.