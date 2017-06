Kütusepetturid teevad maksuametile 50 miljoniga külma

Maksuamet võitleb kütusepetturite uute nippidega, mille tõttu jääb riigil igal aastal saamata poolsada miljonit eurot.

Kütusesektoris on maksukahjud viimastel aastatel oluliselt vähenenud, kuid maksuameti kontrolliosakonna juhataja asetäitja Kaido Lemendik tõdes, et need on siiski märkimisväärselt suured, kirjutab Äripäev.

Aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena ligikaudu 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit ­eurot käibemaksukahju.

Lemendiku sõnul oli aastaid tagasi petturite põhirõhk käibemaksu tasumata jätmisel, nüüd aga tuuakse peamiselt turule kütust, mille päritolu ei ole teada ja mille pealt jäetakse aktsiisimaks tasumata. See rikub turul konkurentsi ja kannatavad ka tarbijad.

