Kütuseturul valitseb pinge ja defitsiit

Olerexi omanik Antti Moppel tõi aga välja, et lisaks OPECile otsustas nafta tootmist suurendada ka Venemaa, kes on maailma üks suurimaid naftatootjaid. „Selline üksmeel peaks tõstma otsuse olulisust maailma naftaturgude silmis," põhjendas ta suunamuutuse tagamaid.

Siiski leidis Moppel, et paradoksaalsel moel reageerisid turud tootmise suurendamisele esialgu hoopis hinnatõusuga. „See tähendab seda, et turgudel puudub veendumus, kas ja kui palju täiendavat naftat turule tegelikult jõuab," selgitas ta. „OPEC-i laupäevane kokkulepe lubab küll turule lisada 1 miljon barrelit naftat ööpäevas, kuid teisalt on see vaid vigade parandus, kuna eelnevalt oli tootmismahte vähendatud kokkulepitud kogustest enam."

Lisaks väheneb Moppeli sõnul tootmismaht Venetsueelas, mille naftatööstus on kokku varisemas, Iraani naftaeksport võib väheneda USA uute sanktsioonide tõttu ning Hiina - maailma suurimaid naftaimportööre - võib USA kaitsetollidele vastata USAst imporditavale naftale sisseveotollide kehtestamisega. „Põhja-Ameerikas on tootmine peatatud Kanada Syncrude naftaliivadel, mis on juba tõstnud USA WTI toornafta hinda Euroopa markernafta Brenti suhtes, kui Brent on täna 1% langenud," rääkis ekspert.

Mõjutab ka Eestit

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuhi Riho Sülluste sõnul jääb nafta hind viimaste OPECi otsuste valguses aga kindlasse vahemikku. Tõsi see on, et OPEC otsustas suurendada juulis toornafta tootmist - otsus viis reedel naftahinna tõusule, eile tuli see uuesti alla ja täna hommikul jälle veidi üles," kirjeldas ta toimunut. „Nüüd kaubeldakse hinnaga 75 dollarit barreli eest ning tõenäoliselt jääb mõneks ajaks kauplemine kõikuma vahemikku 70-80 dollarit barrel," arvas Sülluste.

Juhul kui toornafta hind hakkab langema, siis kajastub see Sülluste kinnitusel ka kütuse jaehinnas. „Kui suurel määral ja millal täpsemalt mõju Eesti turul kajastub, on raske prognoosida, sest lisaks toornafta maailmaturu hindadele mõjutab kütuse jaehinda Eestis ka dollari ja euro vaheline kurss ning kohalik konkurents," selgitas Sülluste.

Märkimisväärse osa Eestis müüdava kütuse hinnast moodustavad ka maksud, mis on keskeltläbi 60% kütuse lõpphinnast. Kütuseaktsiis on Eestis üks kõrgemaid Euroopa riikides seas.

