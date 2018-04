Kuu aega enne oksjonit pakutakse sellele aktimaalile rekordilist hinda

Maailmakuulsa autori Amedeo Modigliani aktimaalile pakuti oksjoni eelselt 150 miljoni dollarist hinnasilti, kirjutab CelebrityNetworth.

Tegemist on ühe teosega 22 maalist koosnevast seeriast, millele Sotheby oksjonimaja pakkus vähemalt 150 miljoni dollarist hinda. Oksjon ise toimub kuu aja pärast. Lisaks sellele, et Modigliani on aktimaalide pioneer, kuulub ta ka kunstnike triosse, kes on müünud maali enam kui 150 miljoni dollari eest.

Kui antud maal "Nu couché (sur le côté gauche)" peaks ületama oksjonimaja eeldatud summat, võib ta edestada Modigliani teist aktimaali, mis kuulub hetkel maailma kalleimate oksjonil müüdud maalide hulka ning müüdi 170,4 miljoni dollari eest.

See stsenaarium on suhteliselt tõenäoline, kuid eeldatavasti ei ületa aktimaal teisi röögatu summa eest müüdud maale. Näiteks jääb püüdmata Picasso maal, mis müüdi 180 miljoni dollari eest ning Leonardo da Vinci maal, mis purustas eelmisel aastal kõik rekordid 450 miljoni dollarise hinnasildiga.