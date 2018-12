KUULA | Alustava ettevõtja innustamine - vead, mida vältida

Pärast 100 tundi intervjuusid ja teiste ettevõtjate lugude kuulamist, tuli podcasti tegijal Indrekul idee jagada alustavate ettevõtjatega selliseid mõtteid, vigu ja murekohti, mida on ta ise kogenud ja samuti kuulnud teistelt lugematuid kordi. Enda suurimad õppetunnid ja kogemused on Indrek saanud põhiliselt start-up maailmast.

Kristi on üle 10 aasta olnud ettevõtja ja koolitaja. Hetkel avaldab ta juba oma neljandat raamatut (pooleteise aasta jooksul) ja põhifookus on suunatud ettevõtete juhtidele, sest nii kuidas juhid kohtlevad oma töötajaid, kohtlevad töötajad ka oma kliente. Juhid peavad rohkem pingutama ja tegema tööd selle nimel, et kollektiiv oleks ühte ja koostööle orienteeritud.

Kristi on meie saates ka enne käinud, kuula ta lugu SIIN.

Kuna paljud alustavad ettevõtjad ootavad väga kaua, enne kui teevad oma esimesed sammud (lepingute koostamine, toote/teenuse hinna välja mõtlemine jne), siis Indrek ja Kristi tulevad appi, räägivad enda kogemustest ja jagavad praktilisi juhtnööre, mida saab kohe kasutama hakata.

