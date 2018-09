KUULA | Delfi saatesarjas "Hakkame tegutsema!" räägivad ettevõtlikud inimesed oma huvitavaid elulugusid

Eestis on äärmiselt palju tublisid väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kellest palju ei räägita. Samuti on meie ümber palju selliseid ettevõtlikke inimesi, kes naudivad oma igapäevast palgatööd, kuid leiavad selle kõrvalt siiski aega, et osaleda erinevates projektides ning ennast järjepidevalt arendada. Need on inimesed, kes teevad suuri tegusid - loovad uusi töökohti, inspireerivad inimesi, võtavad vastu uusi väljakutseid.

Sa ei pea olema ettevõtja, et lugusid kuulata. Piisab vaid sellest, kui sul on soov areneda ning elada õnnelikumat elu! Iga lugu pakub sulle motivatsiooni ja praktilisi nõuandeid, kuidas olla oma igapäevaelus efektiivsem ning ettevõtlikum.

Saatejuht Indrek Põldvee ja tema meeskonna missioon ongi leida saatesse inimesi, kes on ettevõtlikud ja jagavad enda lugu: kuidas sai kõik alguse, mis neid innustas alustama, miks nad seda üldse teevad ja mida on see nende elus muutnud.