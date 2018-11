KUULA | Helen Lõhmus - eestlannast hunt Kriimsilm, kes on vallutanud filmimaailma

Helen Lõhmus on kõige rohkem töötanud produtsendi ja tootmisdisainerina. Tema karjäär on olnud mitmekesine, viies teda Walt Disneylt tööpakkumise saades Venemaale ning hiljem ka Laosesse, kus tal tekkis võimalus töötada koos maailmakuulsa filmirežissööriga Mattie Do.

Tema väsimatu loomus ja tahe mõelda teistmoodi on tal alati võimaldanud liikuda omas suunas. Pärast õppimist Ameerika ülikoolis naases Helen Eestisse, et teha algust televisiooni ja filmindusega. Esmalt osutus see väljakutseks, sest meeskonna juhina tundis ta suurt vastutust. Helen pidi tõdema, et oma teekonnal jõudis ta ka murdepunktini, kust edasi liikumine tundus raske. Siiski leidis Helen taas iseenda tänu heale meeskonnale ning tulemused ei jäänud tulemata.

Ta oli Walt Disney telesarja "После школы" tootmis- ja kostüümidisainer ning Laose-Eesti-Prantsuse-Slovakkia koostööfilmi "Kallis õeke" produtsent. Film on esimene Laose film, mis on kaastoodetud Euroopa riikidega ja mis oli esitatud Oscarile. Film esilinastus aastal 2016 ja üks peaosalistest oli Tambet Tuisk.