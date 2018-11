KUULA | Heliina Teder: ettevõtluses võib paigalseis tähendada kiiret hävingut

Heliina Teder tegi 20-aastaselt otsuse hakata ettevõtjaks ning on tänaseks kindlal veendumusel, et just see on tema kutsumus. Enese ületamine ja väljakutsetele julgelt silma vaatamine on on olnud ja on ka edaspidi tema elu lahutamatu osa, räägib ta podcastis "Hakkame tegutsema".