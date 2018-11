KUULA | Joosep Martinson - ehtne näide samm-sammult edu saavutamisest ja pidevast arenemisest

Joosep Martinson on spordifotograaf, kes leidis oma kire juba 14-aastaselt. "Hakkame tegutsema" podcastis räägib Martinson sellest, et kui mitte midagi karta, siis löödki läbi. "Pead andma endale võimalusi. Ma tundsin, et ma ei arene enam. Kui see tunne tekib, siis on vaja kiiresti midagi muuta."