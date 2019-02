KUULA| Lauri Tabur: Eesti juhid kardavad töötajaid kuulata

Juhi hirm pidada töötajatega dialoogi. Eriti Eestis.

Aga iga tööandja brändi väärtust mõistev organisatsioon saab alguse just dialoogikultuurist, möönab Tabur raadiointervjuus Marketingi Instituudi juhile ja Turundusraadio saatejuhile Anu-Mall Naaaritsale.

Esimese Eesti tippjuhina Sisekaitseakadeemiale Unistuste Tööandja tiitli toonud Tabur selgitab, kui raske oli akadeemial alustada tööd oma strateegiliselt valitud suunal, et saada Euroopa parimaks sisejulgeoleku õppeasutuseks. Ja millised muudatusi nõudis see akadeemialt tööandja brändi ülesehitamisel esimese 2,5 aasta jooksul. Et muutuda tavalisest riigitellimust täitvast koolist rahvusvaheliselt atraktiivseks õppeasutuseks. Ning, et suuta kaasata keskpärastest paremaid õppejõudusid.

Saade sobib kuulamiseks kõigile juhtimise, turunduse ja personalitöö huvilistele.