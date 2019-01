KUULA | Palgatööst loobunud raamatupidaja: kui sa 30ndate eluaastate keskpaigast ei hakka uusi oskusi õppima, hakkad mäest alla veerema

Krista peamiseks tegevuseks praegu on tema osalusega raamatupidamisbüroo DStream Accounting tegevuse arendamine. Ta on avaldanud 9 e-raamatut ja 5 videokursust ning kirjutab Pilvebüroo finantsblogi. Lisaks sellele on Krista asutanud ka Raamatupidajate Profiklubi.

Millest tuleb juttu?

Kuidas sai Kristast raamatupidaja?

Miks peaks keegi ettevõtluse valima?

Kogemused TransferWise‘is noortega töötamisega

Äriplaani olulisus ettevõtluses

Kuidas toime tulla, kui on liiga palju infot?

Oma elu eest vastutamine

Erinevate asjade tegemise tähtsus elus

Huvitavaid mõtteid Kristalt:

“Kuni 30ndate keskpaigani sa sõidad rahulikult oma professionaalsete oskustega. Edasi sellest enam ei piisa. Kui sa siis ei hakka uusi oskuseid juurde õppima, hakkad mäest alla veerema.”

“Me oleme mõnes mõttes jõudnud tagasi 90ndate algusesse, kus me maksame info eest.”

“Ühiskonnal on õigus eeldada, et kõik täisjõus töövõimelised inimesed peaksid midagi tegema, aga millegi tegemine ei tähenda seda, et sa pead 9-17 kuskil kontoris tooli nühkima.”

“20.-30. aastad on sinu kõige tegusamad, energilisemad, ägedamad aastad. Kui sa need lihtsalt ära raiskad, siis neid enam tagasi ei tee.”

Krista on ka esinenud Teekond Vabaduseni koolitusel.